Более 50 сотрудников авиастроительной корпорации стали донорами в ГКБ №52 Щукина 

В донорском марафоне горбольницы №52 района Щукино приняли участие 54 сотрудника Объединенной авиастроительной корпорации. Они сдали 24,3 литра крови.
— Уже третий год совместно с нашими партнерами из Союза машиностроителей России мы приходим сюда, к нашим друзьям из городской клинической больницы № 52, и сдаем безвозмездно кровь для всех, кому она сможет помочь победить болезнь, а нередко и спасти жизнь. Я сам являюсь донором и считаю, что это очень здорово — помогать другим, — рассказал начальник отдела по работе с регионами ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Роман Журавлев.
Напомним, донорский марафон в ГКБ №52 завершится 13 апреля. Участников ждут с 8.30 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт РФ. Адрес: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1 (3 этаж). Телефоны для справок: 8 (499) 196-35-33, 8 (906) 770-29-60. (ео)