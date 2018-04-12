Курян приглашают поучаствовать в акции «Красная гроздика»

Собранные средства направят на приобретение необходимых лекарств и медицинского оборудования, оказание реабилитационной поддержки ветеранам

Акцию с 1 мая по 22 июня проведёт благотворительный фонд «Память поколений». Организаторы предлагают неравнодушным людям приобрести значки в виде красных гвоздик, символизирующих память. Собранные средства направят на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.

Благотворительный фонд «Память поколений», президентом которого является первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова , существует с 2015 года. За это время более 5800 ветеранов получили высококвалифицированную медицинскую помощь. Подробная информация об оказанной помощи и отчёты размещены на сайте.

Узнать о том, где приобрести значки можно здесь.