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Курян приглашают поучаствовать в акции «Красная гроздика»
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Курян приглашают поучаствовать в акции «Красная гроздика» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Собранные средства направят на приобретение необходимых лекарств и медицинского оборудования, оказание реабилитационной поддержки ветеранам
Акцию с 1 мая по 22 июня проведёт благотворительный фонд «Память поколений». Организаторы предлагают неравнодушным людям приобрести значки в виде красных гвоздик, символизирующих память. Собранные средства направят на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.
Благотворительный фонд «Память поколений», президентом которого является первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, существует с 2015 года. За это время более 5800 ветеранов получили высококвалифицированную медицинскую помощь. Подробная информация об оказанной помощи и отчёты размещены на сайте.
Узнать о том, где приобрести значки можно здесь.
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