Россия озабочена созданием у своих границ микробиологических лабораторий США 

Россия выражает серьёзную озабоченность действиями США по созданию в Закавказье и Центральной Азии сети микробиологических лабораторий, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, передаёт РИА «Новости».
«Вызывает озабоченность масштаб американской деятельности (по созданию биолабораторий. — Прим. ред.) на постсоветском пространстве», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, США с помощью программ, которые финансируются Пентагоном, создают сеть микробиологических лабораторий в непосредственной близости от границ России.
«Наглядным примером является открытие в 2013 году в пункте Алексеевка под Тбилиси лаборатории третьего уровня биологической защиты, которая позволяет производить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний», — уточнила Захарова.
Она также подчеркнула, что подобные центры могут проводить исследования «не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств».