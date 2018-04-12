Ещё
Россия озабочена созданием у своих границ микробиологических лабораторий США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия озабочена созданием у своих границ микробиологических лабораторий США 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россия выражает серьёзную озабоченность действиями США по созданию в Закавказье и Центральной Азии сети микробиологических лабораторий, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, передаёт РИА «Новости».
«Вызывает озабоченность масштаб американской деятельности (по созданию биолабораторий. — Прим. ред.) на постсоветском пространстве», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, США с помощью программ, которые финансируются Пентагоном, создают сеть микробиологических лабораторий в непосредственной близости от границ России.
«Наглядным примером является открытие в 2013 году в пункте Алексеевка под Тбилиси лаборатории третьего уровня биологической защиты, которая позволяет производить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний», — уточнила Захарова.
Она также подчеркнула, что подобные центры могут проводить исследования «не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств».
Парламентская газета: последние новости
В Екатеринбурге строители залили бетоном берёзовую рощу Государственные СМИ могут начать публиковать итоги голосования фракций Правительство окажет поддержку «Силовым машинам», заявил Мантуров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах166
Что Россия может сделать Западу325
Россия определилась с украинской трубой193
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение