Россия озабочена созданием у своих границ микробиологических лабораторий США

«Вызывает озабоченность масштаб американской деятельности (по созданию биолабораторий. — Прим. ред.) на постсоветском пространстве», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, США с помощью программ, которые финансируются Пентагоном , создают сеть микробиологических лабораторий в непосредственной близости от границ России.

«Наглядным примером является открытие в 2013 году в пункте Алексеевка под Тбилиси лаборатории третьего уровня биологической защиты, которая позволяет производить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний», — уточнила Захарова.

Она также подчеркнула, что подобные центры могут проводить исследования «не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств».