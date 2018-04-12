Ещё
Школьники Сокольников совершили литературное путешествие по столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники Сокольников совершили литературное путешествие по столице 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Ученики школы №1404 «Гамма» района Сокольники погрузились в атмосферу исторической игры «Чуден град Москов».
Ученики седьмых «А» и «Б» классов, а также 9 «А» класса приняли участие в историко-культурной познавательной игре. Ребята взяли литературный маршрут, который начинался у Триумфальной площади, возле памятника Маяковскому, и завершался около памятника Толстому и церкви, где венчались Александр Пушкин и Натали Гончарова.
Школьники совершили увлекательное путешествие по столице. Ребята прошли по Садовому кольцу к Патриаршим прудам, побывали возле памятника Крылову, вспомнили произведения Булгакова и взяли путь к Никитским воротам. После чего учащиеся остановились возле памятника Блоку на улице Спиридоновка, прошли мимо особняка Шехтеля и музея-квартиры Горького. На каждом этапе ребята должны были ответить на интересные вопросы по творчеству упомянутых писателей, а также по архитектуре и истории Москвы.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.
Управа района Сокольники: последние новости
Во дворе дома на Гастелло установят 24 единицы игрового оборудования и малых архитектурных форм Православные жители Сокольников встретили Пасху в храме Воскресения Христова Мобильный пункт проверки легких будет работать в субботу в Сокольниках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах166
Что Россия может сделать Западу325
Россия определилась с украинской трубой193
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение