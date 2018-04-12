Школьники Сокольников совершили литературное путешествие по столице

Ученики школы №1404 «Гамма» района Сокольники погрузились в атмосферу исторической игры «Чуден град Москов».

Ученики седьмых «А» и «Б» классов, а также 9 «А» класса приняли участие в историко-культурной познавательной игре. Ребята взяли литературный маршрут, который начинался у Триумфальной площади, возле памятника Маяковскому, и завершался около памятника Толстому и церкви, где венчались Александр Пушкин и Натали Гончарова.

Школьники совершили увлекательное путешествие по столице. Ребята прошли по Садовому кольцу к Патриаршим прудам, побывали возле памятника Крылову, вспомнили произведения Булгакова и взяли путь к Никитским воротам. После чего учащиеся остановились возле памятника Блоку на улице Спиридоновка, прошли мимо особняка Шехтеля и музея-квартиры Горького. На каждом этапе ребята должны были ответить на интересные вопросы по творчеству упомянутых писателей, а также по архитектуре и истории Москвы

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.