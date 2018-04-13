ЛДПР выступила за прямые выборы мэра Великого Новгорода

С таким предложением выступил руководитель фракции ЛДПР , вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов, передает «REGNUM» . Инициатива была внесена на рассмотрение регионального парламента. Чурсинов сообщил, что поправка была внесена 11 апреля, чиновник рассчитывает, что она будет рассмотрена 25 апреля.

«Можно с уверенностью говорить о том, что выборы через комиссию будут выборы не лучшей программы для города или лучшего хозяйственника и даже не лучшего политика, а выборы вассала, который будет защищать интересы той или иной стороны», — заявил депутат.

Ранее Чурсинов выразил желание стать мэром Великого Новгорода. По его словам, нынешний глава администрации Юрий Бобрышев за 10 лет не добился хороших результатов.

«Куда ни кинешь взгляд, всюду клубок проблем, казалось бы, не решаемых. Дороги, общественный транспорт, тарифы ЖКХ, экология, отсутствие инвестиций», — отметил Чурсинов в открытом письме новгородцам.

Фото: wikipedia.org