Столичных восьмиклассников протестируют на потребление наркотиков

Учащихся 8-х классов школ Москвы и Зеленограда будут в добровольном порядке проверять на незаконное потребление наркотиков и психотропных веществ. Ранее такое тестирование проводилось среди десятиклассников и студентов— первокурсников столичных колледжей, и принесло положительные результаты.

В Инфоцентре Правительства Москвы сообщили, что в прошлом году было организовано около 50 тысяч медосмотров по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств, которые прошли в 601 учебном заведении столицы.

По результатам подтверждающего химико-токсикологического исследования выявлены 29 наркопотребителей. С ними провели индивидуальную работу по изменению дезадаптивных форм поведения и с письменного согласия ребят, их направили в детский наркологический центр для включения в лечебно-диагностическую программу. Теперь такую практику собираются распространить и среди восьмиклассников.