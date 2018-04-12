Ещё
Столичных восьмиклассников протестируют на потребление наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичных восьмиклассников протестируют на потребление наркотиков 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Учащихся 8-х классов школ Москвы и Зеленограда будут в добровольном порядке проверять на незаконное потребление наркотиков и психотропных веществ. Ранее такое тестирование проводилось среди десятиклассников и студентов— первокурсников столичных колледжей, и принесло положительные результаты.
В Инфоцентре Правительства Москвы сообщили, что в прошлом году было организовано около 50 тысяч медосмотров по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств, которые прошли в 601 учебном заведении столицы.
По результатам подтверждающего химико-токсикологического исследования выявлены 29 наркопотребителей. С ними провели индивидуальную работу по изменению дезадаптивных форм поведения и с письменного согласия ребят, их направили в детский наркологический центр для включения в лечебно-диагностическую программу. Теперь такую практику собираются распространить и среди восьмиклассников.
Савелки: последние новости
Ученые из США заинтересовались московской разработкой «Цифровое зрение» Местный проезд у Флейты» в Савелках освободили от паркующихся машин Две организации района Савелки отличились в сфере охраны труда в Зеленограде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах166
Что Россия может сделать Западу325
Россия определилась с украинской трубой193
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение