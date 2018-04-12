Дело Улюкаева показало, что неприкасаемых фигур в РФ нет, отметил эксперт

"Является ли это каким-то показателем изменения правоприменительной практики? Наверное, является. Это показывает, что каких-то неприкасаемых фигур с точки зрения борьбы с коррупцией нет. Привлечь к ответственности действующего на тот момент члена правительства, министра во время исполнения его функций — это очень серьезное решение правоохранительных органов ", — пояснил Головко.

По мнению эксперта, речь не идет о начале какой-либо кампании по привлечению к ответственности высокопоставленных чиновников.

"Если будут основания в отношении других, значит, будут другие случаи. Здесь надо исходить не из цели привлечь к ответственности как можно больше высокопоставленных лиц, а из реальной ситуации", — подчеркнул Головко.

В четверг во время рассмотрения апелляции на приговор экс-министру глава «Роснефти» впервые явился в суд для дачи показаний. Допрос прошел в закрытом режиме. Сечин позже пояснил, что надеялся на то, что суд первой инстанции примет его письменные показания, но как только убедился, что этого недостаточно, пришел в суд лично. По словам главы «Роснефти», он не являлся на предыдущие заседания в связи с напряженным рабочим графиком, о чем уведомлял суд.