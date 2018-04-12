Международный фестиваль‐конкурс стартует в Котельниках 13 апреля 

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Подземная парковка в Химках превратилась в лодочную станцию

«Аэрофлот» опроверг информацию о прекращении полетов в США

Квест «Станция МИР» и встреча молодежи с космонавтами состоятся 12 апреля в Звездном городке