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Международный фестиваль‐конкурс стартует в Котельниках 13 апреля
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Международный фестиваль‐конкурс стартует в Котельниках 13 апреля 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
С 13 по 15 апреля в городском округе Котельники пройдет 8‐й международный фестиваль‐конкурс «Радуга мира». Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
В городском округе с 13 апреля стартует международный фестиваль «Радуга мира». Конкурс будет проходить в течение трех дней в домах культуры «Силикат» и «Белая Дача». Выступит более 300 человек из Москвы и Московской области. Самому маленькому участнику — три года. Котельники на конкурсе представят танцоры и вокалисты культурного комплекса «Котельники»
Ирина Польникова.
Глава Котельников уточнила, что конкурс проходит в различных номинациях: «вокал», «хореография», «инструментальное творчество».
Гала-концерт
и награждением победителей конкурса состоится 15 апреля.
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