Конкурс бизнес‐проектов среди молодежи стартует в Котельниках

Конкурс бизнес‐проектов «Мой Startup» стартует в городском округе Котельники среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Сообщила глава Котельников Ирина Польникова

В Котельниках впервые стартует конкурс

бизнес-проектов, в котором будут принимать участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Он пройдет в три этапа: прием заявок, проведение практических сессий экспертов конкурса с прошедшими в финал участниками по доработке проектов, публичная защита и подведение итогов

— Ирина Польникова, глава Котельников.

Глава Котельников уточнила, что прием заявок стартует с 16 апреля. Конкурс будет проходить по различным номинациям. В их числе бытовые и социальные услуги, функциональное питание, производство и инновация, ремесленная деятельность, социальное предпринимательство, а также другие. По словам Ирины Польниковой, награждение победителей пройдет в трех номинациях: лучшая предпринимательская идея, лучшая

бизнес-модель, лучший

бизнес-план

Данный конкурс проводится в рамках реализации городских мероприятий по вовлечению молодежи города в предпринимательскую деятельность. Администрация готова поддерживать интересные идеи наших жителей в развитии бизнеса

— Ирина Польникова, глава Котельников.

Организатором конкурса является администрация городского округа совместно с филиалом «Котельники» государственного университета «Дубна». На территории города он стартует впервые.