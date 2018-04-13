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Конкурс бизнес‐проектов среди молодежи стартует в Котельниках
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Конкурс бизнес‐проектов среди молодежи стартует в Котельниках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Конкурс бизнес‐проектов «Мой Startup» стартует в городском округе Котельники среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
В Котельниках впервые стартует конкурс
бизнес-проектов, в котором будут принимать участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Он пройдет в три этапа: прием заявок, проведение практических сессий экспертов конкурса с прошедшими в финал участниками по доработке проектов, публичная защита и подведение итогов
— Ирина Польникова, глава Котельников.
Глава Котельников уточнила, что прием заявок стартует с 16 апреля. Конкурс будет проходить по различным номинациям. В их числе бытовые и социальные услуги, функциональное питание, производство и инновация, ремесленная деятельность, социальное предпринимательство, а также другие. По словам Ирины Польниковой, награждение победителей пройдет в трех номинациях: лучшая предпринимательская идея, лучшая
бизнес-модель, лучший
бизнес-план
Данный конкурс проводится в рамках реализации городских мероприятий по вовлечению молодежи города в предпринимательскую деятельность. Администрация готова поддерживать интересные идеи наших жителей в развитии бизнеса
— Ирина Польникова, глава Котельников.
Организатором конкурса является администрация городского округа совместно с филиалом «Котельники» государственного университета «Дубна». На территории города он стартует впервые.
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