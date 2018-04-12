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В Башкирии создадут еще три территории опережающего развития
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В Башкирии создадут еще три территории опережающего развития 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Создание ТОРов было ободрено на заседании федеральной комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, сообщает пресс-служба республиканского минэкономразвития.
Общее число таких территорий в Башкирии увеличилось до пяти.
Напомним, в 2016 году статус получили Белебей и Кумертау. Решение о создании ТОРа принимается правительством после рассмотрения специальной заявки, которая подается в Минэкономразвития РФ губернатором региона, на территории которого планируется создать ТОР. Предварительно заявка обязательно согласуется с главой соответствующего моногорода.
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