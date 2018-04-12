В Башкирии создадут еще три территории опережающего развития 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

Экс-жену Джигарханяна заподозрили в романе с Прохором Шаляпиным

Вадим Андреев назначен и. о. сити-менеджера Ульяновска

В родительский день омские кладбища не закроют до восьми вечера