Возле дома на Аргуновке демонтировали оборванные провода

На Аргуновской улице, 8 демонтировали оборванные провода. Они свисали на фасаде возле пятого подъезда, и, по словам жителей, опасно бились в окна дома во время ветра. Просьбу решить данную проблему они оставили на портале «Наш город».

Спустя сутки провода обрезали, а заявительница получила ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина

«Проведена работа по демонтажу бесхозных слаботочных кабельных линий, проходящих по фасаду жилого дома по адресу ул. Аргуновская, д.8», — говорится в сообщении.

Напомним, сообщить о какой-либо проблеме во дворе можно в электронную приёмную управы по адресу OstSpr@mos.ru либо на портал «Наш город», написав в подходящую рубрику. (иб)