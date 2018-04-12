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Возле дома на Аргуновке демонтировали оборванные провода
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Возле дома на Аргуновке демонтировали оборванные провода 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
На Аргуновской улице, 8 демонтировали оборванные провода. Они свисали на фасаде возле пятого подъезда, и, по словам жителей, опасно бились в окна дома во время ветра. Просьбу решить данную проблему они оставили на портале «Наш город».
Спустя сутки провода обрезали, а заявительница получила ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина.
«Проведена работа по демонтажу бесхозных слаботочных кабельных линий, проходящих по фасаду жилого дома по адресу ул. Аргуновская, д.8», — говорится в сообщении.
Напомним, сообщить о какой-либо проблеме во дворе можно в электронную приёмную управы по адресу OstSpr@mos.ru либо на портал «Наш город», написав в подходящую рубрику. (иб)
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