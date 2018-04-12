Юниорскую сборную России поймали на допинге. 8 хоккеистов сдали положительные пробы 

Что произошло?
По информации Sport24, восемь хоккеистов юниорской сборной России до 18 лет, которая сейчас продолжает подготовку к чемпионату мира в Челябинске и Магнитогорске, сдали положительные допинг-пробы. Фамилии игроков, которые провалили допинг-тест пока неизвестны, как и название вещества, обнаруженного в их пробах.
Кто проходил допинг-тест?
На сборе в подмосковном Новогорске тренируются 27 хоккеистов:
Вратари: Амир Мифтахов («Ирбис», Казань), Даниил Исаев («Локо», Ярославль), Михаил Исаев («Ладья», Тольятти);
Защитники: Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — «Локо», Ярославль), Данил Журавлев, Артемий Князев (оба — «Ирбис», Казань), Александр Романов («Красная Армия», Москва), Данила Галенюк («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Богдан Жиляков («Динамо», Санкт-Петербург), Даниил Валитов («Авто», Екатеринбург), Никита Зоркин («Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Егор Замула («Калгари Хитмен», Калгари, Канада);
Нападающие: Руслан Исхаков, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — «Красная Армия», Москва), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба — «Динамо», Санкт-Петербург), Владислав Михайлов, Олег Зайцев (оба — МХК «Динамо», Москва), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба — «Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Никита Рожков, Павел Дорофеев (оба — «Стальные Лисы», Магнитогорск), Семён Кизимов («Ладья», Тольятти), Егор Кравченко (МХК «Спартак», Москва), Василий Подколзин («Витязь», Подольск).
Недавно из сборной без объяснения причин был отправлен в расположение клуба один из лидеров команды форвард Григорий Денисенко. По словам представителей тренерского штаба, у хоккеиста ярославского «Локомотива» травма плеча, однако сам спортсмен опроверг эту информацию.
Позже к команде должны присоединится хоккеисты, выступающие в юниорских лигах Канады: защитник Никита Охотюк («Оттава 67», Оттава) и нападающие Дмитрий Завгородний («Римуски Ошеаник», Римуски), Андрей Свечников («Бэрри Кольтс», Бэрри) и Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс», Монктон).
У юниоров раньше были проблемы с допингом?
В 2016 году юниорская сборная России 1998 года рождения (главный тренер — Виталий Прохоров) перед чемпионатом мира в США была заменена на команду 1999 года рождения (главный тренер — Сергей Голубович) из-за подозрений о возможном содержании мельдония в организмах спортсменов.