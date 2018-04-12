Ещё
Освещение на участке улицы Добролюбова восстановлено коммунальщиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Освещение на участке улицы Добролюбова восстановлено коммунальщиками 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы восстановили освещение на участке улицы Добролюбова — вблизи дома № 20/25. Соответствующая просьба поступила ранее от местного жителя на портал «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
— По указанному адресу обеспечено выполнение работ по восстановлению питающей линии. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы, — говорится в сообщении.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Коммунальщики заделали яму во дворе по улице Яблочкова Дорожное ограждение в Огородном проезде починили по просьбе местного жителя Фонари на участке проезжей части Бутырской улицы починили коммунальщики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах166
Что Россия может сделать Западу325
Россия определилась с украинской трубой193
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение