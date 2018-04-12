Освещение на участке улицы Добролюбова восстановлено коммунальщиками

Коммунальные службы восстановили освещение на участке улицы Добролюбова — вблизи дома № 20/25. Соответствующая просьба поступила ранее от местного жителя на портал «Наш город».

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова

— По указанному адресу обеспечено выполнение работ по восстановлению питающей линии. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы , — говорится в сообщении.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)