Сезон фонтанов стартует в Реутове 1 мая

Все фонтаны Реутова будут готовы к запуску до начала майских праздников, сообщил глава города Станислав Каторов

В настоящее время специалисты проводят комплекс необходимых

пуско-наладочных

работ по подготовке фонтанов к эксплуатации. Проводятся монтаж и проверка электроники, насосов, покраска, общестроительные работы. Уверен, что Первомай жители города встретят вместе с работающими обновленными фонтанами

— Станислав Каторов.

Он напомнил, что всего в Реутове установлены три фонтана: в Центральном парке, в парке «Фабричный пруд» и в Микрорайоне «9А». При этом конфигурацию фонтана для установки на поверхности Фабричного пруда выбрали сами жители.

В начале марта мы подвели итоги

интернет-голосования

за проект фонтана, который будет установлен в городском парке «Фабричный пруд». В голосовании приняли участие 1605 горожан. Большинство проголосовало за проект трехрядного фонтана с разноцветной подсветкой и динамическим изменением высоты струй, главная из которых будет достигать 20 метров и станет одной из самых высоких среди фонтанов в Московской области

— Станислав Каторов.

Действующий главный фонтан в Центральном городском парке состоит из 64 распылителей, которые создают водные потоки, высота центральной струи достигает 12 метров. Этот фонтан в Реутове называют музыкальным. Вечером вода в фонтане подсвечивается разными цветами, а струи двигаются под музыку.