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Сезон фонтанов стартует в Реутове 1 мая
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Сезон фонтанов стартует в Реутове 1 мая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Все фонтаны Реутова будут готовы к запуску до начала майских праздников, сообщил глава города Станислав Каторов.
В настоящее время специалисты проводят комплекс необходимых
пуско-наладочных
работ по подготовке фонтанов к эксплуатации. Проводятся монтаж и проверка электроники, насосов, покраска, общестроительные работы. Уверен, что Первомай жители города встретят вместе с работающими обновленными фонтанами
— Станислав Каторов.
Он напомнил, что всего в Реутове установлены три фонтана: в Центральном парке, в парке «Фабричный пруд» и в Микрорайоне «9А». При этом конфигурацию фонтана для установки на поверхности Фабричного пруда выбрали сами жители.
В начале марта мы подвели итоги
интернет-голосования
за проект фонтана, который будет установлен в городском парке «Фабричный пруд». В голосовании приняли участие 1605 горожан. Большинство проголосовало за проект трехрядного фонтана с разноцветной подсветкой и динамическим изменением высоты струй, главная из которых будет достигать 20 метров и станет одной из самых высоких среди фонтанов в Московской области»
— Станислав Каторов.
Действующий главный фонтан в Центральном городском парке состоит из 64 распылителей, которые создают водные потоки, высота центральной струи достигает 12 метров. Этот фонтан в Реутове называют музыкальным. Вечером вода в фонтане подсвечивается разными цветами, а струи двигаются под музыку.
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