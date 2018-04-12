В Гиагинском районе подвели итоги соцэкономразвития за 2017 год

Итоги социально-экономического развития муниципалитета за 2017 год и задачи на ближайший и долгосрочный период озвучил глава Гиагинского района Александр Бутусов.

Так, район в числе лидеров в Адыгее по темпам роста объема отгруженной продукции — 109,5% к 2016 году или 1 млрд 269 млн рублей. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за отчётный период составил 602,7 млн рублей, что в 3 раза больше прогнозных показателей. Идёт работа по поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию АПК, совершенствованию образования, культуры и других сфер.

Премьер-министр РА Александр Наролин в своём выступлении отметил, что достигнутые результаты доказывают стабильность работы муниципальных органов власти практически по всем ключевым направлениям. Вместе с тем, премьер-министр обозначил ряд приоритетных задач, поставленных главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.

«Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за благоустройство территорий, обеспечение порядка в жилищно-коммунальной сфере, обновление социальной инфраструктуры. Большого внимания требует и работа по уточнению и укреплению налогооблагаемой базы муниципалитетов, повышению инвестиционной привлекательности, улучшению качества и эффективности муниципального управления, и, конечно же, по прежнему, остается актуальным вопрос по созданию равных возможностей для реализации жителями муниципалитета своих социальных и экономических прав вне зависимости от места проживания», — сказал Александр Наролин.

Премьер-министр РА подчеркнул, что со своей стороны руководство республики и в дальнейшем будет прилагать все усилия для динамичного развития муниципалитетов и оказывать им всестороннюю помощь.

Заслушав отчёт о результатах деятельности главы и администрации МО «Гиагинский район» за 2017 год, депутаты Совета народных депутатов признали работу органов местного самоуправления удовлетворительной.