Кто спасет рубль? 

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика» Очередной всплеск санкционно-политических рисков может произойти в любой момент. На фоне бегства нерезедентов из российских активов курс доллара может достичь и 65, и 70, и 80 руб. ЦБ отпустил рубль в свободное плавание, и на валютном рынке выживут только сильнейшие и опытные игроки, считает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.
Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов
События последних дней на внутреннем валютном рынке, когда рубль находился практически в свободном падении и за день терял 3-4 проц, со всей очевидностью показали, что наша национальная валюта как была в состоянии бродячей дойной коровы с начала 90-х, так в этом состоянии и находится. Пастух-регулятор, роль которого должен исполнять Центральный банк, занят другими, с его точки зрения более важными вещами — он «пасет-таргетирует» инфляцию и «доит» уже немногочисленные небольшие коммерческие банки. Рубль ЦБ отпустил в свободное плавание. Как выразилась Э. Набиуллина — плавающий курс абсорбирует все макроэкономические риски. Вот рубль и плывет, правда абсорбирует он в себя не только макроэкономические риски (инфляция, балансы, темпы роста, цены на нефть), но и риски другого порядка — санкционные и военно-политические. Если с первой группой рисков вопросов нет — плохие макропоказатели или обвал цен на нефть, следовательно рубль падает, то со второй, как например, риски санкционные — вопросов возникает очень много. Последние торговые дни на внутреннем валютном рынке показали, что возникшие санкционные риски для наших компаний увеличивают системный риск в целом. Заморозка счетов и деятельности в США, например, Русала стала прецедентом. Санкционные риски приводят к росту суверенных рисков для западных инвесторов. Российские компании в США ограничивают в долларом фондировании, могут полностью заблокировать все операции, значит, они могут объявить дефолт по своим обязательствам (Русал объявил технический дефолт), такова логика западного инвестора. Поэтому они и потянулись на выход из наших, российских активов. Причем, они не смотрят ни на замечательные макроэкономические показатели России, ни на высокую доходность наших облигаций, ни на высокие цены на нефть. Задача одна — уйти из России с минимальным ущербом, спасти деньги. Это желание и создает то, что мы видели в последние дни на российском валютном рынке. Курс рубля падал по 3-4 проц. в день, причем периодически, буквально за минуту, курс мог падать сразу на 2 проц. Рынок был дестабилизирован. Спрэды разошлись, крупные дилеры удовлетворяли желающих уйти нерезидентов по самым экзотическим ценам — хочешь сегодня по 62 или завтра по 65? Очевидно, что выходит тот поток кэрри-трейда, который и прижимал последние пару лет котировку доллар-рубль от 75 до 55. Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ по номинальной стоимости облигаций на 1 марта 2018 года составлял 2,334 трлн рублей. Следовательно, можно ожидать, что большая часть этих денег и уйдет. Пускай это будет 30-40 млрд долл. Плюс нервные отечественные покупатели валюты, млрд на 20-30. Общий поток стоящих на выход денег можно оценить примерно в 70 млрд долл. Плюс компаниями надо платить по внешним долгам. Вот и набирается гремучая смесь, которая превращает стабильный рубль в деревянное бревно, плывущее по бурному течению. А что же ЦБ? В ЦБ проблем не видят. Они смотрят на макроэкономическую картину, которая не вызывает опасений. В случае нестабильности, скорее всего они будут увеличивать операции, валютный своп и все. Таким образом, сейчас рынок представлен сам себе. В любой момент может произойти очередное санкционно-политическое обострение, могут ввести санкции против наших банков, против самого ЦБ и т.д, Нерезеденты снова толкаясь устремятся к выходу. Естественно, наши крупные дилеры будут их выпускать по самым непривлекательным ценам. Курс может быть и 65, и 70, и 80. Выше 80 у нерезидентов может наступить болевой шок, так как для них такие цены доллара будут означать прямые убытки от операций в России (это расчет, исходя из обЪема инвестиций, курса и доходности на рынке). Глядя на такое развитие событий на валютном рынке, паника может возникнуть у обеспеченного населения и т.д. Как известно спасение утопающих — дело их собственных рук. Я бы этот лозунг поместил на новых российских купюрах. Учитесь плавать на валютном рынке, выживут только сильнейшие и опытные игроки. А в остальном, и корабль плывет ∎, и ЦБ продолжает таргетировать инфляцию∎