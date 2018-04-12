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Синтетическое белье и геи под запретом: британских болельщиков предупредили о необычных законах России
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Синтетическое белье и геи под запретом: британских болельщиков предупредили о необычных законах России 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Во время чемпионата мира по футболу в Ростов и другие города-организаторы приедут сотни тысяч болельщиков. Западные СМИ решили позаботиться об их безопасности. Британская газета Daily Express опубликовала список самых необычных российских законов, нарушение которых может грозить задержанием.
— Туристы обязательно должны носить с собой паспорт, ведь его могут потребовать полицейские. Если турист откажется показывать документ, его могут задержать или выписать штраф. Копия документа не принимается, — цитирует «Интерфакс» британскую газету.
Болельщикам рассказали о законе, запрещающем продажу синтетического кружевного белья: оно должно содержать минимум 6% хлопка.
Издание пишет, что в России нельзя фотографировать военных и военные объекты, а также некоторые места аэропортов — за это тоже могут задержать. Нельзя без специального разрешения запускать беспилотники с фото— и видеокамерами.
Людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией не рекомендуют показывать свои чувства на публике. Газета сообщает о законе на запрет пропаганды гомосексуализма и о том, что многие россияне нетолерантны.
Также болельщикам советуют не ездить на машинах с грязными номерами — за это может грозить штраф.
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