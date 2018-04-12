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В Сокольниках оборудуют площадку для выгула собак
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В Сокольниках оборудуют площадку для выгула собак 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Работы запланированы в рамках программы весенне-летнего благоустройства.
Во дворе дома 24 корпус 3 на Оленьем валу установят 11 тренажёров, на которых животные будут развивать свою ловкость и силу: три барьера высотой 50, 100 и 150 сантиметров, слалом, качели-балансир, стойку с покрышкой, двухскатную горку, 2 трамплина, тоннель и вышку.
По словам заместителя главы управы по работе с населением Ирины Ганцель, местные власти отреагировали на запрос жителей района. Горожане стали участниками голосования по выбору оборудования для тренировки животных. Следует отметить, что самое большое количество голосов получила урна для уборки за собаками. По мнению представителей управы района, данный факт характеризует жителей Сокольников с положительной стороны.
Кроме запланированных работ по установке тренажеров, на площадке и прилегающей к ней территории установят 430 кв.м велодорожки, оборудуют дополнительные парковочные карманы, заменят 1600 кв.м асфальта, а также обустроят 5900 кв.м газона и установят 244 пог.м ограждения.
Фото: icmos.ru/РИА Новости.
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