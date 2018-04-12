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Юные инженеры из Головинского отличились на городской конференции
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Юные инженеры из Головинского отличились на городской конференции 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Ученики объединений «Макетирование и моделирование», «Робототехника» школы № 727 Головинского района отличились на конференции Московского городского конкурса проектных и исследовательских работ «Технопарк».
Звания лауреатов заслужили Станислав Мосякин с работой «Игра-тренажер „за рулем“, Даниил Евсиков с проектом „Машинка с пультом управления“ и Виктория Еремкина с проектом „Светильник „Опята“ на светодиоде“.
Подготовиться к смотру важных проектов воспитанникам помогла педагог педагога Нина Ивушкина. (ск)
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