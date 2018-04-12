МИД озабочен созданием США микробиологических лабораторий у границ России

"Я готова прокомментировать российскую позицию в связи с созданием на средства военного ведомства США биолабораторий на постсоветском пространстве. Вызывает озабоченность масштаб американской деятельности на постсоветском пространстве", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, США через программы, которые финансируются Пентагоном, создают сеть микробиологических лабораторий в Закавказье и Центральной Азии.

"Наглядным примером является открытие в 2013 году в пункте Алексеевка под Тбилиси лаборатории третьего уровня биологической защиты, которая позволяет производить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний", — отметила она.

"Понятно, что в таких центрах могут проводиться исследования не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств. Поэтому сам факт масштабной медико-биологической деятельности Пентагона именно у границ с Россией вызывает у нас особое беспокойство", — подчеркнула Захарова.