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МИД озабочен созданием США микробиологических лабораторий у границ России
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МИД озабочен созданием США микробиологических лабораторий у границ России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва серьезно озабочена действиями США по созданию сети микробиологических лабораторий у границ РФ, в частности, в Закавказье и Центральной Азии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я готова прокомментировать российскую позицию в связи с созданием на средства военного ведомства США биолабораторий на постсоветском пространстве. Вызывает озабоченность масштаб американской деятельности на постсоветском пространстве", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, США через программы, которые финансируются Пентагоном, создают сеть микробиологических лабораторий в Закавказье и Центральной Азии.
"Наглядным примером является открытие в 2013 году в пункте Алексеевка под Тбилиси лаборатории третьего уровня биологической защиты, которая позволяет производить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний", — отметила она.
"Понятно, что в таких центрах могут проводиться исследования не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств. Поэтому сам факт масштабной медико-биологической деятельности Пентагона именно у границ с Россией вызывает у нас особое беспокойство", — подчеркнула Захарова.
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