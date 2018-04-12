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Юные жители Воскресенского встретят весну в библиотеке №258
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Юные жители Воскресенского встретят весну в библиотеке №258 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В библиотеке №258 поселения Воскресенское 14 апреля пройдет мастер-класс по изготовлению украшений из бумаги.
— Погода стала теплее, снег почти сошел с улиц, поэтому мы решили организовать небольшое мероприятие, посвященное этому времени года, — поделилась заведующая культурным учреждением Ольга Дутова. — На мастер-классе сотрудники библиотеки покажут юным гостям технику сборки птиц — ласточек — из бумаги, которых можно будет прикрепить к потолку. В итоге должны получиться очень красивые подвесные игрушки.
Мероприятие начнется в 13:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 659-42-14.
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