Юные жители Воскресенского встретят весну в библиотеке №258

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В библиотеке №258 поселения Воскресенское 14 апреля пройдет мастер-класс по изготовлению украшений из бумаги.

— Погода стала теплее, снег почти сошел с улиц, поэтому мы решили организовать небольшое мероприятие, посвященное этому времени года, — поделилась заведующая культурным учреждением Ольга Дутова. — На мастер-классе сотрудники библиотеки покажут юным гостям технику сборки птиц — ласточек — из бумаги, которых можно будет прикрепить к потолку. В итоге должны получиться очень красивые подвесные игрушки.

Мероприятие начнется в 13:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 659-42-14.