Под Оренбургом местный житель обнаружил артснаряд

Опасную находку накануне уничтожили силами Росгвардии.

Артиллерийский снаряд обнаружил под Оренбургом местный житель, когда выгуливал собаку. Боеприпас находился в овраге у лесополосы.

Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию и вызвали взрывотехников управления Росгвардии по Оренбургской области . В ходе испотра специалисты установили, что боеприпас калибра 76 мм, шрапнельный. Взрыватель оказался на месте, а вот клейма техники не обнаружили. Снаряд был покрыт слоем коррозии.

Сотрудники ОМОН вывезли боеприпас и уничтожили накладным зарядом.

Предположительно, снаряд находился в земле на месте военного полигона со времен Великой Отечественной.