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Под Оренбургом местный житель обнаружил артснаряд
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Под Оренбургом местный житель обнаружил артснаряд 

ProOren 1 час назад
Опасную находку накануне уничтожили силами Росгвардии.
Артиллерийский снаряд обнаружил под Оренбургом местный житель, когда выгуливал собаку. Боеприпас находился в овраге у лесополосы.
Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию и вызвали взрывотехников управления Росгвардии по Оренбургской области. В ходе испотра специалисты установили, что боеприпас калибра 76 мм, шрапнельный. Взрыватель оказался на месте, а вот клейма техники не обнаружили. Снаряд был покрыт слоем коррозии.
Сотрудники ОМОН вывезли боеприпас и уничтожили накладным зарядом.
Предположительно, снаряд находился в земле на месте военного полигона со времен Великой Отечественной.
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