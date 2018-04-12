Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

"Я благодарю вас за оказанное мне высокое доверие в очередной раз. Я буду стараться делать все, чтобы оправдать это высокое доверие", — сказала Матвиенко.

Выборы председателя Совета МПА СНГ, согласно регламенту, проходят ежегодно в рамках сессии МПА СНГ.