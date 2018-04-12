Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на должность председателя Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Избрание на основе единогласного голосования участников состоялось в ходе открывшегося в четверг заседания Совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
"Я благодарю вас за оказанное мне высокое доверие в очередной раз. Я буду стараться делать все, чтобы оправдать это высокое доверие", — сказала Матвиенко.
Выборы председателя Совета МПА СНГ, согласно регламенту, проходят ежегодно в рамках сессии МПА СНГ.
Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ была создана 7 марта 1992 года в Алма-Ате в соответствии с соглашением, подписанным главами парламентов-учредителей. В 1995 году статус МПА СНГ, как самостоятельной межгосударственной организации, окончательно закрепили в Минске на заседании Совета глав государств СНГ. Совет МПА, состоящий из руководителей палат парламентов государств-участников СНГ, осуществляет организацию деятельности Межпарламентской ассамблеи.