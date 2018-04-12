Ребята из Марушкинского поучаствовали в научно-исследовательской конференции

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Ученики Премьерского лицея поселения Марушкинское приняли участие в научно-исследовательской конференции «От атома до галактики». Информацию об этом 11 апреля сообщили в образовательном учреждении.

— В 2018 году в мероприятии от нашего лицея приняли участие семиклассники. Они подготовили свою исследовательскую работу «Стартовый комплекс для запуска в космос объектов народно-хозяйственного и жилого назначения». По решению жюри ребята получили возможность опубликовать тезисы доклада в специальном сборнике. Мы поздравляем их и желаем дальнейших успехов, — прокомментировали сотрудники Премьерского лицея.

Они добавили, что конференция была приурочена к 57-й годовщине одного из главных событий в истории человечества — первого полета человека в космос.