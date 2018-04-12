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В Петербурге пройдет Российский форум малого и среднего предпринимательства
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В Петербурге пройдет Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Российский форум малого и среднего предпринимательства состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в рамках стартового дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Деловая программа форума откроется с пленарной сессии, посвященной успехам и ошибкам российских предпринимателей. Восходящие звезды бизнеса в РФ проведут разбор наиболее типичных для российских бизнесменов побед и поражений.
Также в рамках мероприятия участники обсудят следующие темы: доступность финансовых ресурсов, эффективность производства, международный опыт и проверенные инструменты стимулирования предпринимательской активности, будущее малого и среднего предпринимательства в цифровой экономике, экспортный потенциал российских компаний. Помимо этого, в рамках деловых сессий бизнесмены поговорят о существующих вызовах и наметят пути дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, в этот день пройдет круглый стол «Развитие российско-японского сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства» с участием японской делегации.
Напомним, ПМЭФ в это году состоится 24-26 мая.
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