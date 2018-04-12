В Петербурге пройдет Российский форум малого и среднего предпринимательства

Российский форум малого и среднего предпринимательства состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в рамках стартового дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Деловая программа форума откроется с пленарной сессии, посвященной успехам и ошибкам российских предпринимателей. Восходящие звезды бизнеса в РФ проведут разбор наиболее типичных для российских бизнесменов побед и поражений.

Также в рамках мероприятия участники обсудят следующие темы: доступность финансовых ресурсов, эффективность производства, международный опыт и проверенные инструменты стимулирования предпринимательской активности, будущее малого и среднего предпринимательства в цифровой экономике, экспортный потенциал российских компаний. Помимо этого, в рамках деловых сессий бизнесмены поговорят о существующих вызовах и наметят пути дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в этот день пройдет круглый стол «Развитие российско-японского сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства» с участием японской делегации.

Напомним, ПМЭФ в это году состоится 24-26 мая.