Православные жители Сокольников встретили Пасху в храме Воскресения Христова

В храме Воскресения Христова в Сокольниках прошли Пасхальные торжества. Жители района смогли стать участниками экскурсии по зданию, благотворительной ярмарки и творческих занятий, которые прошли на территории храма на Сокольнической площади.

Как сообщили представители храма Воскресения Христова в Сокольниках, невзирая на плохую погоду, в Великую субботу у храма собралось великое множество людей. В рамках праздничной программы в течение всего дня проходили экскурсии по зданию. Также жители района смогли посмотреть праздничный вертеп, который украсил помещение храма. Юные прихожане получили возможность стать участниками мастер-классов по росписи пасхальных яиц.

По случаю празднования Светлой Пасхи территория храма в Сокольниках была украшена пасхальной символикой. В дополнение к традиционным мероприятиям по освящению пасхальных подношений — яиц и куличей — в субботу в храме в течение всего дня была открыта благотворительная ярмарка. Ярмарка была нацелена на сбор средств для помощи юному инвалиду первой степени. Собранные на ярмарке средства будут направлены семье инвалида, которая осуществляет ежедневный уход за ним.

Фото: предоставлено храмом Воскресения Христова в Сокольниках.