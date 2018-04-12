Ещё
Православные жители Сокольников встретили Пасху в храме Воскресения Христова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Православные жители Сокольников встретили Пасху в храме Воскресения Христова 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В храме Воскресения Христова в Сокольниках прошли Пасхальные торжества. Жители района смогли стать участниками экскурсии по зданию, благотворительной ярмарки и творческих занятий, которые прошли на территории храма на Сокольнической площади.
Как сообщили представители храма Воскресения Христова в Сокольниках, невзирая на плохую погоду, в Великую субботу у храма собралось великое множество людей. В рамках праздничной программы в течение всего дня проходили экскурсии по зданию. Также жители района смогли посмотреть праздничный вертеп, который украсил помещение храма. Юные прихожане получили возможность стать участниками мастер-классов по росписи пасхальных яиц.
По случаю празднования Светлой Пасхи территория храма в Сокольниках была украшена пасхальной символикой. В дополнение к традиционным мероприятиям по освящению пасхальных подношений — яиц и куличей — в субботу в храме в течение всего дня была открыта благотворительная ярмарка. Ярмарка была нацелена на сбор средств для помощи юному инвалиду первой степени. Собранные на ярмарке средства будут направлены семье инвалида, которая осуществляет ежедневный уход за ним.
Фото: предоставлено храмом Воскресения Христова в Сокольниках.
Управа района Сокольники: последние новости
Во дворе дома на Гастелло установят 24 единицы игрового оборудования и малых архитектурных форм Школьники Сокольников совершили литературное путешествие по столице Мобильный пункт проверки легких будет работать в субботу в Сокольниках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву2
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах171
Что Россия может сделать Западу329
Россия определилась с украинской трубой193
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение