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Семилетняя американка побила рекорд по восхождению на Килиманджаро
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Семилетняя американка побила рекорд по восхождению на Килиманджаро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Семилетняя Монтана Кенни из Техаса побила мировой рекорд по восхождению в столь юном возрасте на высочайшую гору Африки Килиманджаро. Восхождение она совершила в связке с матерью Молли, которая профессионально занимается триатлоном, сообщает газета The New York Daily News.
"Я хотела пережить увлекательное приключение, поближе познакомиться с Килиманджаро. Свои достижения я посвящаю папе, которого нет с нами", — рассказала Монтана журналистам. Отец девочки умер, когда ей было три года.
Однажды Монтана подслушала разговор мамы с сестрой, когда они обсуждали планы покорения Килиманджаро. Малышка прониклась духом путешествий и упросила мать взять ее с собой. Восхождение на семейном совете было намечено на 2019 год. Однако позднее семья обнаружила в интернете, что в 2017 году вершину уже покорила девочка в возрасте восьми лет. В этой связи было принято решение ускорить сборы и отъезд в Африку.
По словам матери юной героини, специальной горной подготовки они не имели. Вместо этого больше уделяли внимание велосипеду, кроссам по пересеченной местности, плаванию и игре в баскетбол. Монтана вспоминает, что физически при восхождении у нее не было проблем. Девочку удивила плохая погода на вершине: почти все время шел дождь и мокрый снег. Она также рассказала, что многое пережила и теперь не знает, отважится ли снова пойти в горы.
Справка «РГ»: Гора Килиманджаро является высочайшей вершиной в Африке с пиковой высотой 5895 метров над уровнем моря. Это спящий вулкан, способный, как считают некоторые геологи, к пробуждению. Название с языка суахили переводится как «гора, которая блестит». Это объясняется тем, что на вершине лежат белоснежного цвета ледники, в то время как вокруг виднеются сплошные тропики характерных цветовых оттенков.
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