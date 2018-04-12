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Росреестр учредил награду в честь 10-летия ведомства
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Росреестр учредил награду в честь 10-летия ведомства 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Наступивший 2018 год — юбилейный для Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).
Указ Президента РФ № 1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» был подписан 25 декабря 2008 года, таким образом, в нынешнем году ведомству в его современном наименовании исполнится 10 лет.
В ознаменование юбилейной даты с момента образования Росреестра учрежден нагрудный знак «10 лет Росреестру».
Новая награда представляет собой колодку с подвеской, изготавливается из золотистого металла (томпака). Подвеска диаметром 35 мм имеет форму
8-конечной звезды со скругленными углами с эмблемой Росреестра
и гранями в виде сияния. На лицевой стороне — барельефное изображение большой эмблемы Росреестра, сопровождаемое снизу лентой с надписью
«10 ЛЕТ РОСРЕЕСТРУ».
Знаком «10 лет Росреестру» предполагается награждать гражданских служащих, работников центрального аппарата, территориальных органов
и подведомственных организаций Росреестра за значительный вклад
в становление, развитие и совершенствование ведомства. Также знак может быть вручен представителям иных госорганов — за содействие в развитии Росреестра, а также за плодотворное сотрудничество с ним.
Награду положено носить на правой стороне груди, располагая
ее «по старшинству» после знака Росреестра «За безупречный труд» и ниже всех государственных наград Российской Федерации. Вместе с нагрудным знаком вручается удостоверение установленного образца.
Знак «10 лет Росреестру» вручается одному лицу только один раз — повторное награждение наградным знаком не производится.
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