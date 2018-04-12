Росреестр учредил награду в честь 10-летия ведомства

Указ Президента РФ № 1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» был подписан 25 декабря 2008 года, таким образом, в нынешнем году ведомству в его современном наименовании исполнится 10 лет.

В ознаменование юбилейной даты с момента образования Росреестра учрежден нагрудный знак «10 лет Росреестру».

Новая награда представляет собой колодку с подвеской, изготавливается из золотистого металла (томпака). Подвеска диаметром 35 мм имеет форму

8-конечной звезды со скругленными углами с эмблемой Росреестра

и гранями в виде сияния. На лицевой стороне — барельефное изображение большой эмблемы Росреестра, сопровождаемое снизу лентой с надписью

«10 ЛЕТ РОСРЕЕСТРУ».

Знаком «10 лет Росреестру» предполагается награждать гражданских служащих, работников центрального аппарата, территориальных органов

и подведомственных организаций Росреестра за значительный вклад

в становление, развитие и совершенствование ведомства. Также знак может быть вручен представителям иных госорганов — за содействие в развитии Росреестра, а также за плодотворное сотрудничество с ним.

Награду положено носить на правой стороне груди, располагая

ее «по старшинству» после знака Росреестра «За безупречный труд» и ниже всех государственных наград Российской Федерации . Вместе с нагрудным знаком вручается удостоверение установленного образца.

Знак «10 лет Росреестру» вручается одному лицу только один раз — повторное награждение наградным знаком не производится.