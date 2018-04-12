Забытое лекарство упростит добычу скандия

Ученые из Пермского государственного национального исследовательского университета запатентовали новый способ получения скандия — дорогостоящего и довольно редкого металла. Разработка российских специалистов позволит получать металл высокой степени чистоты, сделает условия его добычи безопасными, а также упростит и удешевит весь процесс. Об этом сообщает поступивший в редакцию пресс-релиз Пермского государственного национального исследовательского университета.

Скандий — весьма ценный, но редкий металл. Среднее его содержание в земной коре не более 10 граммов на тонну. В итоге его цена в несколько раз превышает стоимость золота. Именно поэтому он применяется очень ограниченно, главным образом в аэрокосмической индустрии, где высокая твердость и прочность скандиевых сплавов перевешивают соответствующий рост цен.

В теории извлечение скандия из руд можно упростить, если создать крайне избирательный экстрагент — вещества, которое извлекает ионы металла в самостоятельную фазу. Однако до сих пор практически все экстрагенты для скандия использовали токсичные и горючие органические растворители. Обращение с ними сложно, что дополнительно повышает стоимость процесса его получения.

Теперь пермские исследователи запатентовали новый метод, основанный на нетоксичных и сравнительно безопасных компонентах. Их экстрагент состоит из антипирина, сульфосалициловой кислоты и воды. Антипирин — это давно известный лекарственный препарат — анальгетик феназон. Сегодня как лекарство он применяется крайне мало, поскольку новые анальгетики оказались более эффективными.

В его присутствии сульфосалициловая кислота образует сульфосалицилат с содержанием скандия, но не связывает ни иттрий, ни другие редкоземельные элементы. являющиеся частым спутником скандия. За счет этого его удается извлекать в чистом виде, избегая удорожающих процессов очистки скандийсодержащих полуфабрикатов.

Новый метод позволить удешивить и упростить получение металла, востребованного в самых разных областях — от производства самолетов, ракет, скоростных поездов и автомобилей до лазеров, медицинских инструментов и солнечных батарей для космических нужд.