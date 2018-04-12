Ещё
Дары Господни: митрополит Меркурий ездит на подаренном BMW
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дары Господни: митрополит Меркурий ездит на подаренном BMW 

Деловое сообщество 1 час назад
Традиционная пасхальная встреча с журналистами митрополита Меркурия разобрана на цитаты. Еще бы, главным вопросом обсуждений стал достаток представителей духовенства. Митрополит занимает очень либеральную позицию:
«Священник должен есть нормально, воспитывать детей нормально, ездить на нормальной машине, если он работает. Если он это делает, чтобы отличиться от своих прихожан, если не занимается храмом, не занимается воспитанием своих собственных детей, не говоря уже о воскресной школе, вот тогда нужно брать этого священника за то место, которое мы все понимаем, и крутить так, чтобы слезы из глаз пошли».
Кроме этого, священнослужитель рассказал что сам ездит на дорогой иномарке и не видит в этом ничего ужасного. Автомобиль представительского класса ему подарили «добрые люди со святыми именами». Сам же Меркурий заявляет, что машина ему не нужна, и он может ездить даже на «запорожце». Главное — добраться до совей паствы. Он поделился историей о том, что за свою жизнь ездил и в автобусе, и на «Запорожце» и даже на тракторе «Беларусь».
Также он заявил, что у обывателей сложился неверный и порочный образ священнослужителя. «Батюшка немытый, лохматый, ходит в истоптанных кирзовых сапогах, ездит на тощей кобыле. Попадья замотана не пойми во что. Дети питаются тем, что не доели прихожане. Храмы рушатся» — сокрушается митрополит. Но вместе с тем, какой же христианин пойдет со своими проблемами к такому священнику? В современном мире батюшка должен быть современны. Конечно у него должны быть и гаджеты, и интернет. «Поэтому в критике в отношении священнослужителей всегда есть доля лукавства, тенденциозный подход. Ездит на машине — плохой поп, не ездит на машине — дурак.» — резюмировал Меркурий.
Деловое сообщество: последние новости
Hyatt не достроят к ЧМ-2018, отель исключен из программы подготовки Аэропорту Платову присудили национальную авиационную премию «Крылья России» В Таганроге на три дня ограничат движение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву5
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах172
Что Россия может сделать Западу335
Россия определилась с украинской трубой195
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение