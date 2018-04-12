Дары Господни: митрополит Меркурий ездит на подаренном BMW

Традиционная пасхальная встреча с журналистами митрополита Меркурия разобрана на цитаты. Еще бы, главным вопросом обсуждений стал достаток представителей духовенства. Митрополит занимает очень либеральную позицию:

«Священник должен есть нормально, воспитывать детей нормально, ездить на нормальной машине, если он работает. Если он это делает, чтобы отличиться от своих прихожан, если не занимается храмом, не занимается воспитанием своих собственных детей, не говоря уже о воскресной школе, вот тогда нужно брать этого священника за то место, которое мы все понимаем, и крутить так, чтобы слезы из глаз пошли».

Кроме этого, священнослужитель рассказал что сам ездит на дорогой иномарке и не видит в этом ничего ужасного. Автомобиль представительского класса ему подарили «добрые люди со святыми именами». Сам же Меркурий заявляет, что машина ему не нужна, и он может ездить даже на «запорожце». Главное — добраться до совей паствы. Он поделился историей о том, что за свою жизнь ездил и в автобусе, и на «Запорожце» и даже на тракторе «Беларусь».

Также он заявил, что у обывателей сложился неверный и порочный образ священнослужителя. «Батюшка немытый, лохматый, ходит в истоптанных кирзовых сапогах, ездит на тощей кобыле. Попадья замотана не пойми во что. Дети питаются тем, что не доели прихожане. Храмы рушатся» — сокрушается митрополит. Но вместе с тем, какой же христианин пойдет со своими проблемами к такому священнику? В современном мире батюшка должен быть современны. Конечно у него должны быть и гаджеты, и интернет. «Поэтому в критике в отношении священнослужителей всегда есть доля лукавства, тенденциозный подход. Ездит на машине — плохой поп, не ездит на машине — дурак.» — резюмировал Меркурий.