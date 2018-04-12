Удальцов намерен организовать праймериз левых сил для определения кандидата в мэры Москвы

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов намерен организовать внутрипартийное предварительное голосование (праймериз) по определению кандидата на выборах мэра Москвы от лево-патриотических сил.

"Мы намерены организовать проведение праймериз для определения кандидата от лево-патриотических сил, соответствующие переговоры с нашими союзниками, в частности с КПРФ , НПСР (Национально-патриотические силы России — прим. ТАСС)", — сказал он ТАСС в четверг.

Удальцов напомнил, что положительный опыт проведения праймериз у «Левого фронта» есть. «Думаю, с помощью праймериз нам удастся найти интересного, яркого кандидата, как это было перед президентскими выборами, [когда] мы проводили праймериз, на которых победил Павел Грудинин », — отметил политик. По словам Удальцова, праймериз будут организованы в интернете. «Будет создана отдельная площадка в интернете, кандидатов будут предлагать наши сторонники, это будет открытый список», — пояснил он.

Лидер «Левого фронта» не исключил, что в ходе праймериз в качестве кандидатов могут быть выдвинуты члены «Левого фронта». «Возможно, что среди кандидатов будут и наши товарищи из „Левого фронта“, например [телеведущий] Максим Шевченко : он проявлял интерес к этой теме. Возможно, будет моя супруга Анастасия: она занималась московскими проблемами», — предположил лидер «Левого фронта, подчеркнув, что кандидат на праймериз должен придерживаться левых или лево-патриотических взглядов, быть связан с Москвой и не иметь ограничений на выдвижение кандидатом в мэры с точки зрения действующего законодательства.

Выдвижение единого с либеральной оппозицией кандидата на выборы мэра Москвы Удальцов считает маловероятным. „Во— первых, не каждый человек левых взглядов станет голосовать за кандидата от либеральной оппозиции, и не каждый либерал станет голосовать за кандидата от левых сил. Кроме того, у либеральной оппозиции нет пока не только единого кандидата, но даже сложности с организацией собственных праймериз“, — заключил Удальцов.

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2018 года.