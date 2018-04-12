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Время первых: ученые Тимирязевки устранили дефицит питьевой воды в космосе
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Время первых: ученые Тимирязевки устранили дефицит питьевой воды в космосе 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
12 апреля отмечается День космонавтики. Тимирязевская академия ведает делами исключительно земными. Что связывает главный аграрный университет страны с покорением космоса. Космонавты не могли брать с собой на орбиту большие запасы питьевой воды. Эту проблему решили ученые Тимирязевской академии полвека назад.
В 1970-х годах группа преподавателей и сотрудников кафедры неорганической и аналитической химии Тимирязевской академии выполняла научную работу по заказу Института медико-биологических проблем. Во главе с доцентом Валентином Краснощековым разрабатывали новую технологию, которая помогла бы обеспечить космонавтов чистой питьевой водой во время долгих миссий. Трудность была в том, что везти с собой на орбиту большой запас воды не представлялось возможным. Поэтому искали технологии регенерации и циркуляции воды в условиях полёта: получить чистую воду из уже использованной космонавтами, а также из конденсата, образующегося при работе оборудования космического корабля. Группе тимирязевских химиков удалось выполнить задание, они научились получать чистую воду, отвечающую стандартам питьевой. Проводимые на кафедре работы тогда были строго засекречены. Поэтому эти достижения тимирязевских учёных стали доступны только недавно.
Елена Шафирян и Людмила Крысина — свидетели и участники тех событий — доценты кафедры химии РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Первая и по сей день работает на кафедре, щедро делясь своими знаниями со студентами. Вторая — на заслуженном отдыхе.
А потомки легендарного ученого Василия Горячкина, в честь которого назван тимирязевский Институт механики и энергетики, позже еще сильнее породнили академию и космос.
Еще один знаменитый тимирязевец — Василий Горячкин (1868 — 1935), когда-то тоже был связан с историей воздухоплавания. Василий Прохорович учился в Императорском Московском техническом училище, его учителем был гений отечественной авиации Николай Жуковский. Но в итоге Горячкин променял небо на землю: во всем мире он известен как основоположник земледельческой механики. В честь него назван тимирязевский Институт механики и энергетики.
Памятник Василию Горячкину стоит на территории Тимирязевской академии.
В эти дни в Центральной научной библиотеке имени Н. И. Железнова работает выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Горячкина. Экспозиция называется «Творец земледельческой механики», а один из разделов, посвященный космосу, носит название «От плуга до ракеты».
Мечты Василия Горячкина о небе воплотили его потомки. Внук ученого Василий Ярошевский всю жизнь проработал в Центральном аэрогидродинамическом институте, основанным Николаем Жуковским. Ярошевский занимался проблемами освоения космоса: он рассчитал траекторию полетов российских космических кораблей на Марс, Венеру и Луну. Главной его заслугой стал в 1988 году запуск в космос многоразового космического корабля «Буран» в автоматическом беспилотном режиме.
Правнук Горячкина Дмитрий Ярошевский стал художником, он Член Союзов художников России, куратор выставок в Звездном городке. Одна из картин Ярошевского «Послание» побывала в 2015 году в космосе, на космическом корабле «Союз». Космонавты этого рейса во время полета проштамповали специальным памятным штемпелем почтовый конверт, выпущенный специально в честь запуска их корабля. Вернувшись на Землю, они подарили его художнику. А Дмитрий Ярошевский передал конверт в Тимирязевскую академию — в Музей агроинженерии и техники, который носит имя его прадеда Василия Горячкина.
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