В День космонавтики начальник ВКА имени А. Ф. Можайского вручил отличительные знаки Юнармии школьникам Санкт-Петербурга

После торжественной клятвы юнармейцы приняли участие в церемонии проведения праздничного полуденного выстрела сигнальной пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященного Дню космонавтики.

Начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского генерал-майор Максим Пеньков вручил отличительные знаки военно-патриотического движения «Юнармия» школьникам общеобразовательных школ Санкт-Петербурга

В торжественных мероприятиях принял участие председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, почётный профессор Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Вячеслав Макаров

Церемония вступления 30 школьников в ряды юнармейцев прошла сегодня в Музее космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко в Санкт-Петербурге в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню космонавтики.

Все присутствующие поздравили ребят со знаменательным событием, пожелали им посвятить свою жизнь великой цели — служению родному Отечеству.

После торжественной клятвы и вручения отличительных знаков юнармейцы приняли участие в церемонии проведения праздничного полуденного выстрела сигнальной пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященного Дню космонавтики.