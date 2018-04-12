Ещё
В День космонавтики начальник ВКА имени А. Ф. Можайского вручил отличительные знаки Юнармии школьникам Санкт-Петербурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В День космонавтики начальник ВКА имени А. Ф. Можайского вручил отличительные знаки Юнармии школьникам Санкт-Петербурга 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
После торжественной клятвы юнармейцы приняли участие в церемонии проведения праздничного полуденного выстрела сигнальной пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященного Дню космонавтики.
Начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского генерал-майор Максим Пеньков вручил отличительные знаки военно-патриотического движения «Юнармия» школьникам общеобразовательных школ Санкт-Петербурга.
В торжественных мероприятиях принял участие председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, почётный профессор Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Вячеслав Макаров.
Церемония вступления 30 школьников в ряды юнармейцев прошла сегодня в Музее космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко в Санкт-Петербурге в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню космонавтики.
Все присутствующие поздравили ребят со знаменательным событием, пожелали им посвятить свою жизнь великой цели — служению родному Отечеству.
После торжественной клятвы и вручения отличительных знаков юнармейцы приняли участие в церемонии проведения праздничного полуденного выстрела сигнальной пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященного Дню космонавтики.
ТК «Звезда»: последние новости
До третьей мировой не дойдет - генерал армии о возможных действиях США в Сирии Начальник Центрального архива Минобороны России Игорь Пермяков выступил на «круглом столе», посвященном выходу фильма «Собибор» Ситуация в экономике России абсолютно стабильная – Медведев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь321
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники270
Суд изменил приговор Улюкаеву202
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии195
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии60
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение