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Личный состав Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского отметил День космонавтики выстрелом сигнальной пушки в Петропавловской крепости
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Личный состав Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского отметил День космонавтики выстрелом сигнальной пушки в Петропавловской крепости 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Его произвел профессор академии полковник в отставке Анатолий Птушкин.
Представители командования и профессорско-преподавательского состава, курсанты, слушатели и ветераны Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского отпраздновали День авиации и космонавтики на территории Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости.
Личный состав одного из ведущих российских военных учебных заведений, осуществляющего подготовку офицерских кадров для Космических войск ВКС, поздравили начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского генерал-майор Максим Пеньков и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и почётный профессор академии Вячеслав Макаров.
Кульминацией мероприятия стал традиционный праздничный полуденный артиллерийский выстрел сигнальной пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произвел профессор Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского полковник в отставке Анатолий Птушкин.
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