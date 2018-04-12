Личный состав Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского отметил День космонавтики выстрелом сигнальной пушки в Петропавловской крепости

Его произвел профессор академии полковник в отставке Анатолий Птушкин. Представители командования и профессорско-преподавательского состава, курсанты, слушатели и ветераны Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского отпраздновали День авиации и космонавтики на территории Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости. Личный состав одного из ведущих российских военных учебных заведений, осуществляющего подготовку офицерских кадров для Космических войск ВКС, поздравили начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского генерал-майор Максим Пеньков и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и почётный профессор академии Вячеслав Макаров Кульминацией мероприятия стал традиционный праздничный полуденный артиллерийский выстрел сигнальной пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произвел профессор Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского полковник в отставке Анатолий Птушкин.