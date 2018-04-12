Еще тоскует? Зейн Малик уложил в постель копию своей экс-пассии Джиджи Хадид и удалил все фото из Instagram

Но, похоже, он все еще тоскует по Джиджи: как иначе объяснить тот факт, что в последнем клипе Let Me ("Позволь мне") он снял девушку, чьи широкие скулы и яркие глаза так напоминают о Джиджи? Смотрим вместе горячий ролик, в котором есть и постельные сцены, и схватки с бандитами!

После выпуска клипа он стер все фотографии в своем Instagram — возможно, чтобы не вспоминать о прошлом. Но некоторые совместные портреты Джиджи Хадид и Зейна Малика ты все еще можешь увидеть, если полистаешь нашу галерею! А как тебе кажется — похожа строгая красотка в клипе Зейна на Джиджи или с суперизвестной блондинкой не сравнится никто?

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Фото:Global Look Press