Холодная вода вернётся в самарские дома в полночь

Холодное водоснабжение вернётся в 22 дома Самары на несколько часов позже, чем ожидалось.

С полдесятого утра холодной воды нет в 22 домах Промышленного района Самары: в 9-ти — на Ново-Вокзальной, в 6-ти — на Московском шоссе и в 7-ми — на улице Аминева. Временные неудобства связаны с перекладкой 25-метровой трубы. Ранее сообщалось, что ремонтные работы успеют завершить до 17 часов. Однако, как рассказали телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в «Самарских коммунальных системах», на месте возникли сложности с другими коммуникациями. Поэтому время подключения холодной воды отложилось на несколько часов. Но специалисты заверяют, что к полуночи все будет закончено и жителям не придётся больше ходить к бойлерами.