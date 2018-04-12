Ещё
Холодная вода вернётся в самарские дома в полночь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Холодная вода вернётся в самарские дома в полночь 

ТРК Губерния 1 час назад
Холодное водоснабжение вернётся в 22 дома Самары на несколько часов позже, чем ожидалось.
С полдесятого утра холодной воды нет в 22 домах Промышленного района Самары: в 9-ти — на Ново-Вокзальной, в 6-ти — на Московском шоссе и в 7-ми — на улице Аминева. Временные неудобства связаны с перекладкой 25-метровой трубы. Ранее сообщалось, что ремонтные работы успеют завершить до 17 часов. Однако, как рассказали телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в «Самарских коммунальных системах», на месте возникли сложности с другими коммуникациями. Поэтому время подключения холодной воды отложилось на несколько часов. Но специалисты заверяют, что к полуночи все будет закончено и жителям не придётся больше ходить к бойлерами.
ТРК Губерния: последние новости
Дмитрий Азаров наградил почетных работников космической отрасли Жители Тольятти получили многотысячные квитанции за тепло Дмитрий Азаров поручил наладить в регионе систему вывоза ТБО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву5
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах172
Что Россия может сделать Западу335
Россия определилась с украинской трубой195
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение