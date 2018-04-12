«Аэрофлот» опроверг информацию о прекращении полетов в США в июне из-за отсутствия виз у экипажей

«Аэрофлот» опровергает информацию о том, что компания в июне может прекратить полеты в США из-за отсутствия виз у экипажей. У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами», — сказал собеседник агентства.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в июне «Аэрофлот» может прекратить полеты в США, так как срок действия виз летного состава закончится. Также ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что сотрудникам «Аэрофлота» прекратили выдачу американских виз, а также продление уже открытых. В свою очередь источник в авиакомпании сообщал Агентству «Москва», что проблемы с выдачей виз в США летному составу «Аэрофлота» не скажутся на авиасообщении между странами.