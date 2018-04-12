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Юристы Telegram объяснили запрет Дурова участвовать в рассмотрении иска
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Юристы Telegram объяснили запрет Дурова участвовать в рассмотрении иска 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Юристы правозащитной организации «Агора» объяснили, что Павел Дуров запретил им участвовать в рассмотрении иска о блокировке мессенджера в Таганском суде Москвы из-за допущенных судьей процессуальных нарушений.
"В настоящем процессе судом были нарушены все элементарные основы, связанные с подготовкой дела", — сказал РИА Новости адвокат Рамиль Ахметгалиев. Он отметил, что в предыдущем процессе суд дал возможность ознакомиться с делом, представить все документы, а также назначил достаточные сроки для подготовки всех участников.
"Наше исковое заявление об обжаловании приказа ФСБ мы направили еще в декабре. Суд ФСБ и Минюсту дал январь, февраль и половину марта на подготовку к процессу, убедился, что мы тоже получили их возражения, и лишь после этого провел судебное заседание. И поэтому в данном случае все процедурные вопросы и нормы четко прописаны в процессуальном кодексе", — сказал он.
Отвечая на вопрос о возможном обжаловании будущего решения Таганского суда, собеседник агентства отметил, что «о всех действиях мы будем говорить по факту, пока не забегаем вперед».
В свою очередь представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин пояснил РИА Новости, какие именно нарушения не устроили адвокатов. «Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора и материалы дела, не дал никакой возможности подготовиться… Мы расцениваем поведение московского суда как неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики», — сказал он.
По его словам, адвокат запросили Дурова о необходимости участия в завтрашнем судебном процессе при таком раскладе. «Он сказал, что не стоит принимать участия», — пояснил представитель Агоры.
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