Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена», но не отменена

Сегодня мы могли проснуться уже совсем в другом мире. А где-то в этом мире могли бы и не спать. В ночь на четверг грозились начать. Но на войну так никто и не пришел. «Операция против Сирии отложена, а не отменена», — продолжают держать боевую стойку в Вашингтоне. Но кажется, что в таком положении им уже самим несколько неловко. Конечности затекают. Может быть, и оттого, что кровь в жилах стынет. Если даже их «бешеный пес» Мэттис пусть не скулит, но уже и не лает — признается, что расследование не закончено и «вина Асада» в достаточной степени не определена.

"Мы еще работаем над этим", — сказал он так, словно ему не хватает перламутровых пуговиц на этом халате. Мол, «будем искать». Военный человек. Понимает, когда ему обещают сбивать не только ракеты, но и их носители.

А Мэй не понимает. Женщина. Хотя выбрала и не самый красивый способ продемонстрировать это. Но тут, как говорится, чем богаты. В смысле, имя ей — непостоянство. А слухи о ее благоразумии оказались слишком преувеличенными. Оно даже сутки не продержалось. К вечеру вчерашнего дня ей уже не нужны были доказательства химатаки в Думе , которых она потребовала у Трампа утром. Премьер Британии приказала атомным субмаринам приблизиться к Сирии на расстояние удара и привела свою боевую авиацию на Кипре в готовность номер один.

Теперь и они тоже зависят от того, в каком настроении проснется президент Соединенных Штатов . Когда он вчера уходил на боковую, оно у него, вероятно, было прескверным. Он опять не дотянул, не дожал, не одолел. Одним словом, проиграл. Бараку Обаме . Так и не смог побить его рекорд в Twitter. За цитату Нельсона Манделы на события в Шарлотсвилле Обама получил около трех миллионов лайков и миллион двести тысяч репостов. Самое популярное сообщение в истории этой социальной сети.

И у Трампа начало было многообещающим. За считанные мгновенья его бойкий текст про «готовьтесь, русские, ракеты будут» набрал 22 тысячи просмотров. А потом как отрезало. Сам виноват. Нечего было посылать вдогонку полную противоположность про «во всем виноваты Мюллер и демократы», а я хочу «дружить и помогать». Сбил людей с толку. Его сегодняшнее «творчество» тоже ясности не добавило. «Я не говорил, когда именно произойдет удар по Сирии. Может быть очень скоро, а может, и совсем нескоро!». В общем, бить или не бить? Тоже мне, принц Датский.

Впрочем, будь он на самом деле настроен на апокалипсис, а не на шоу, уже бы не только поднял в воздух самолет «судного дня», но и сам бы туда перебрался. Но он опять уснул в своей постельке в Белом доме. Туда же заберется и сегодня. Так что, тсс. Главное, как у нас говорят, не будить беду. Спи спокойно, дорогой американский товарищ. Ведь пока ты спишь — служба идет, а жизнь продолжается.

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