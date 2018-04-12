«Тут такие не живут!» Завод «ФОРЭС» проверят из-за фальшивого обращения к депутату Госдумы

Предприятие «ФОРЭС» — «Технокерамика», расположенное в Шадринске , в ближайшее время ждет проверка надзорных органов. Об этом сообщается в ответе депутату Госдумы от ЛДПР Игорю Торощину из Генпрокуратуры РФ (имеется в распоряжении редакции, прим.ред.).

Напомним, ранее Игорь Торощин направил обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку «Технокерамики». Об этом он сообщил на партийном сайте ЛДПР.

Как рассказал «ФедералПресс» сам депутат, к нему через сайт обратились жители Шадринска и попросили принять меры «по вопросу серьезного загрязнения окружающей среды и нанесения вреда здоровью» (обращение местных жителей имеется в распоряжении редакции, прим.ред.). В своих бедах они обвинили «Технокерамику».

«По вечерам, ночью, а нередко и днем весь Северный поселок как в тумане. Дым или пыль это — непонятно. Нам постоянно говорят, что приобретаются новые фильтры для улавливания пыли. Никакие фильтры они не используют. Поверьте, все выбрасывается напрямую в атмосферу, чем мы и дышим», — процитировал народный избранник строчки из обращения шадринцев.

«В народе предприятие прозвали «пылезаводом» — «Технокерамика» заваливает город пылью, в том числе асбестосодержащей, а также химическими элементами типа фенолформальдегидной смолы. Устав от обещаний чиновников и представителе партии власти, шадринцы обратились в ЛДПР. Проблема существует уже давно, шадринцы неоднократно жаловались во всевозможные инстанции, но без особого эффекта. Я не позволю жадным владельцам «пыльзавода», жалеющим средства на модернизацию предприятия, травить наших граждан. Уже направлены необходимые запросы в Генпрокуратуру, Ростехнадзор Роспотребнадзор . По указанным фактам уже проводится проверка, результаты которой я намерен озвучить общественности. Люди имеют право знать все о предприятии, рядом с которым они живут и на котором многие из них работают», — прокомментировал ситуацию Игорь Торощин.

В настоящее время депутат получил ответ из Генпрокуратуры на свое обращение. Согласно ему, обращение народного избранника рассмотрено и направлено прокурору Курганской области , а его копия в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, — для организации проверки. Исполнение поручений находится на контроле Генпрокуратуры.

Любопытно, что обращение депутату подписали пять человек, якобы проживающие в Шадринске. Корреспондент «ФедералПресс» решил лично встретиться с ними, чтобы подробнее разобраться в ситуации, однако это оказалось не просто: по указанным в документе адресам такие люди не проживают. Более того, большая часть из них оказалась не знакома и своим соседям. Например, вместо подписавшего обращение шадринца по имени Андрей Х. по указанному адресу живет гражданин Зайков.

Как рассказала корреспонденту «ФедералПресс» его соседка по имени Валентина, мужчина живет здесь уже шесть лет. А вот Андрей Х. местным жителям оказался не знаком.

Аналогичным образом обстоят дела и с другими подписавшимся под обращением к Торощину. Например, с Игорем З. По адресу, указанному в документе, проживает Надежда Л. Об этом «ФедералПресс» сообщили соседи женщины. А по адресу, где якобы проживает Наталья Г., никто не смог вспомнить такую соседку: ни старший по одному из подъездов Александр Комягин, ни другие жильцы дома.

Единственным исключением стал Антон Ш. Корреспонденту «ФедералПресс» удалось связаться с супругой мужчины Ольгой. Они действительно проживают по указанному в обращении адресу, однако ни о каком обращении депутату, по словам женщины, не слышали. Как пояснила Ольга Шамонина, ее супруг никакого отношения к «Технокерамике» не имеет. Кроме того, по словам женщины, она ничего не слышала ни о каком обращении.

«Поскольку обращение поступило через сайт контактов для обратной связи в нем указано не было, связаться с конкретно этими людьми не удалось. Мы сделали депутатский запрос. Обращений приходит много, на автомате запрос был направлен. Для меня это стало новостью. Мы обязательно разберемся и если окажется, что нас ввели в заблуждение, инициатор будет найден и наказан!» — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» Игорь Торощин.

«ФедералПресс» будет следить за развитием ситуации.