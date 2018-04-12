От здания в центре Ярославля отвалился огромный кусок стены

Сосульки растаяли, так теперь с домов штукатурка падает. Сегодня днём ярославцы, проходящие по улице Революционной, заметили, что над окном третьего этажа дома № 18 отвалился большой кусок стены.

— Вот такое у нас творится на улице Революционной, в двух минутах ходьбы от мэрии, — рассказал заметивший дыру в стене Ярослав Мазур. — Вроде упало на пустой тротуар, никто не пострадал.

В мэрии города пока не рассказали, что будут делать с фасадом здания. Тротуар возле места падения никак не огорожен на случай, если от здания отвалится еще кусок штукатурки — проходите мимо аккуратнее.

Тротуар вокруг разрушающегося фасада не огородили

Осенью прошлого года кусок штукатурки отвалился с беседки на Волжской набережной. Её сначала огородили, но потом признали безопасной.