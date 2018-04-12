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О системе и способах доставки грузов расскажут в МИИТ
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О системе и способах доставки грузов расскажут в МИИТ 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Мероприятие состоится в рамках проекта «Университетские субботы».
— Занятие рассчитано на школьников 7–11 классов и студентов колледжей. Участники познакомятся с общей характеристикой мировой транспортной системы и видами транспортных сообщений, узнают о понятии и видах мультимодальных перевозок и их основной концепции. По завершении мероприятия присутствующим будет предложено выполнить логистическую задачу, — сообщили в МИИТ.
Начало в 11.00 по адресу: ул. Образцова, д. 9, стр. 9, учебный корпус № 1, ауд. № 1108. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте проекта. (то)
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