О системе и способах доставки грузов расскажут в МИИТ

Мероприятие состоится в рамках проекта «Университетские субботы».

— Занятие рассчитано на школьников 7–11 классов и студентов колледжей. Участники познакомятся с общей характеристикой мировой транспортной системы и видами транспортных сообщений, узнают о понятии и видах мультимодальных перевозок и их основной концепции. По завершении мероприятия присутствующим будет предложено выполнить логистическую задачу, — сообщили в МИИТ.

Начало в 11.00 по адресу: ул. Образцова, д. 9, стр. 9, учебный корпус № 1, ауд. № 1108. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте проекта. (то)