Президенты Польши и Израиля приняли участие в «Марше живых» в Освенциме

Марш живых — это образовательный проект, организованный одноименной международной организацией. Первый марш состоялся в 1988 году, в шествиях в разное время участвовали президенты и премьеры Польши и Израиля, лауреаты Нобелевской премии и священнослужители различных конфессий.

"Марш жизни" в Освенциме

Дуда и Ривлин во главе колонны из нескольких тысяч участников марша направились из-под исторических главных ворот бывшего лагеря Аушвиц-I с надписью «Arbeit macht frei» ("Труд освобождает") к месту, где располагался концлагерь Аушвиц-II Биркенау. У установленного здесь памятника жертвам нацизма состоится главная церемония траурного мероприятия.

В марше принимают участие несколько тысяч человек, в том числе еврейская молодежь из Польши, Израиля и других стран, бывшие узники фашистских концлагерей.

Президент Израиля Реувен Ривлин и президент Польши Анджей Дуда на «Марш жизни» памяти жертв Холокоста между бывшими лагерями смерти Аушвица и Биркенау в Освенциме. 12 апреля 2018

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Флаги государства Израиль в бывшем нацистском лагере Аушвиц I, от которого прошло шествие «Марша жизни» до бывшего нацистского лагеря Аушвиц II (Биркенау), в польском Освенциме. 12 апреля 2018