«Будем искать компромиссы»: на северо-западе Челябинска построят новую сеть дорог

Челябинске построят новую дорожную сеть в микрорайоне «Ньютон». Об этом сообщил во время общения с читателями 74.ru в режиме онлайн глава города Евгений Тефтелев.

— У нас строительство постепенно возвращается на докризисный уровень. Поэтому естественно, что сегодня дороги отстают от ввода жилья, — констатировал мэр. — Проблема назревала не один год. В Челябинске прошла дорожная революция, но тогда развивали развязки и расширяли дороги. А ремонт асфальта и строительство дорог к новым домам были упущены. Последние два года мы пытаемся всё это наверстать.

Сейчас чиновники рассматривают предложение по развитию дорожной сети в микрорайоне «Ньютон».

— Постепенно будем его реализовывать, — пообещал Евгений Тефтелев . — Единственное, у нас не хватает денег на всё, что нужно сделать. Поэтому будем искать компромиссы.

В этом году челябинские дорожники закончат строительство дорог на въезде в микрорайоны Чурилово, «Парковый» и «Парковый-2». Какие еще дороги отремонтируют в 2018 году — читайте в нашем материале.

В целом на Южном Урале по федеральной программе отремонтируют 50 объектов, из них 39 — региональные и муниципальные дороги. На это выделено два миллиарда рублей, 700 миллионов из которых — Челябинску. Деньги потратят на приведение в порядок 44 километров уличной сети города и 98 километров региональных дорог.

Как и в прошлом сезоне, дорожники будут использовать щебёночно-мастичный асфальтобетон, который, по словам властей, хорошо зарекомендовал себя.