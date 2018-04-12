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Фасад центра госуслуг на Дубнинской украсили архитектурной подсветкой
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Фасад центра госуслуг на Дубнинской украсили архитектурной подсветкой 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Фасад центра госуслуг «Мои документы» на Дубнинской улице оснастили световыми элементами, чтобы местным жителям было проще найти здание в темное время суток. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
«По вечерам наши центры будут встречать красивыми огнями. Мы постоянно думаем о комфорте посетителей, и теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми», — приводятся в сообщении на сайте слова директора центров госуслуг Москвы Елены Громовой.
В материале также уточняется, что освещение спроектировано таким образом, чтобы не мешать жителям ближайших домов.
Отметим, что центр госуслуг «Мои документы» Восточного Дегунина расположен по адресу ул. Дубнинская, д. 40а, корп. 1. (мю)
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