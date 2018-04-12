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Миздрав Нижегородской области переехал. На прием к министру — по новому адресу
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Миздрав Нижегородской области переехал. На прием к министру — по новому адресу 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Теперь минздрав располагается по адресу: Нижний Новгород, улица Малая Ямская, дом 78.
— Мы обустраиваемся на новом месте, — сообщила корреспонденту NN.RU пресс-секретарь министерства Светлана Гаврилова. — График приема есть на нашем сайте. Дни приема граждан не изменились.
Прием ведет первый заместитель министра Ольга Ермилова каждый первый понедельник месяца. Каждый первый вторник месяца нижегородцев принимает министр здравоохранения региона Антон Шаклунов.
Запись на прием по телефону 435–31–20.
Специалисты отдела жалоб принимают граждан ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
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