Гособвинитель: «Улюкаев поехал за своими денежками, так как корысть взяла свое» 

Прокуратура назвала несостоятельными доводы защиты о том, что экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не мог отказаться от приглашения главы «Роснефти» Игоря Сечина приехать к нему офис, так как это было «неприлично». Об этом сообщает корреспондент Business FM.
Выступая на заседании Мосгорсуда, где защита обжалует приговор экс-министру, гособвинитель Борис Непорожный пояснил, почему, на его взгляд, министр бросил все свои дела накануне зарубежной командировки в Лиму и поехал на встречу с Игорем Сечиным 14 ноября 2016 года, от которого получил взятку в 2 млн долларов. «Улюкаев поехал за своими денежками, отложил все свои срочные дела, так как корысть взяла свое», — сказал прокурор.
Непорожный заметил, что сразу после задержания Улюкаев растерялся и сказал, что не знает, что находится в переданной им Сечиным сумке. Спустя же 20 минут он придумал версию о том, что в ней вино, и при этом он не поблагодарил собеседника за подарок, заметил гособвинитель.
Прокурор добавил, что защита специально пыталась «нагнать атмосферу», говоря, что в момент получения денег «было темно и падал снег». «Там было искусственное освещение. Причем здесь темнота? Падал снег — а это к чему? Мы все смотрели видеозапись, если бы был сильный снегопад, то мы бы ничего не увидели», — возмутился прокурор.
Он просил оставить приговор без изменения, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Его поддержал второй гособвинитель Павел Филипчук.
Алексей Улюкаев 15 декабря 2017 года был приговорен Замоскворецким судом Москвы к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130,4 млн рублей за получения взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии обвинения, деньги он требовал «в благодарность» за выдачу положительного заключения, которое позволило «Роснефти» купить 50,08% акций «Башнефти». Улюкаев вину отрицает. Его защита просит Мосгорсуд отменить приговор, а Улюкаева оправдать.