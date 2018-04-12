Гособвинитель: «Улюкаев поехал за своими денежками, так как корысть взяла свое»

Выступая на заседании Мосгорсуда , где защита обжалует приговор экс-министру, гособвинитель Борис Непорожный пояснил, почему, на его взгляд, министр бросил все свои дела накануне зарубежной командировки в Лиму и поехал на встречу с Игорем Сечиным 14 ноября 2016 года, от которого получил взятку в 2 млн долларов. «Улюкаев поехал за своими денежками, отложил все свои срочные дела, так как корысть взяла свое», — сказал прокурор.

Непорожный заметил, что сразу после задержания Улюкаев растерялся и сказал, что не знает, что находится в переданной им Сечиным сумке. Спустя же 20 минут он придумал версию о том, что в ней вино, и при этом он не поблагодарил собеседника за подарок, заметил гособвинитель.

Прокурор добавил, что защита специально пыталась «нагнать атмосферу», говоря, что в момент получения денег «было темно и падал снег». «Там было искусственное освещение. Причем здесь темнота? Падал снег — а это к чему? Мы все смотрели видеозапись, если бы был сильный снегопад, то мы бы ничего не увидели», — возмутился прокурор.

Он просил оставить приговор без изменения, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Его поддержал второй гособвинитель Павел Филипчук