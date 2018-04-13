Эксперты КЭФ: регионам России необходимо внедрять научные разработки в промышленность

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Эксперты круглого стола «Новые форматы регионально инновационно-технологической и научной политики», прошедшего в пятницу в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) обсудили сложившуюся ситуация с промышленностью в регионах и выразили необходимость в новых руководителях, которые были бы способны интегрировать научные разработки в промышленное производство и бизнес.

Новая промышленная реальность

Эксперты круглого стола заострили внимание на проблеме того, что в текущей ситуации ускоренного развития технологий и науки нельзя работать по устаревшим схемам, которые сейчас действуют в региональной промышленности. Мнение об этом высказал вице-президент фонда «Центр стратегических разработок» Владимир Княгинин

"Все программы, вроде программы о цифровой экономике и стратегии о научно-техническом развитии РФ исходят из того, что в мире разворачивается промышленная революция. Продолжать развитие в старой колее крайне опасно, так как мы рискуем проиграть конкурентам", — сказал Княгинин.

Схожее с Княгининым мнение высказал генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию» Максим Шерейкин

"В регионах сейчас сокращается поток инвесторов, серая зона риска в виде немодернизированной промышленности остается, а технологии непредсказуемо развиваются и рушат производственные системы и бизнес-модели. Не принимая эти факты в расчет, сложно объяснить потенциальному инвестору зачем ему стоит вкладываться в конкретный регион РФ", — сказал Максим Шерейкин.

По словам Шерейкина, чтобы эта ситуация изменилась, необходимо организовать проникновение инновационных разработок в существующую промышленность.

"Например, университетские инновации должны получать трансфер в промышленность региона. Да, так мы можем столкнуться с дефицитом рынка, но зато у нас будут практические внедрения, и мы получим технологическую модернизацию крупнейших налогоплательщиков", — добавил Шерейкин.

Лидеры для инноваций

Чтобы производство и инновационные технологии стали частью единого целого, необходимы подготовка нового типа руководителей основная задача для университетов и инновационно-технических центров.

"Все новые задачи должны решать люди с особыми компетенциями. Большие инноваторы, которые имели опыт взаимодействия с промышленностью были и раньше, но их немного, но нам нужны новые молодые кадры", — сказал ректор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский

Галажинский отметил, что в Томске действует программа «Школа ключевых исследований», целью которой выступает подготовка новых лидеров из действующих молодых ученых, которые смогут иметь навыки переговоров с бизнесом и промышленниками. Сейчас в ней принимают участие 200 человек из всех университетов Томска.

О необходимости новых кадров упомянул и руководитель проекта «Красноярская технологическая долина», ОК «РУСАЛ» Игорь Марчев.

"Не все ученые понимают, как применить свою разработку к конкретным условиям, поэтому необходимы умные управленческие кадры и руководители, которые смогли бы заниматься коммерциализацией идей, которые бы не имели конкурентов", — резюмировал Марчев.