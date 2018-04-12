Татарстанские ветеринары заявили об особом контроле ввоза баранов в республику 

Ввоз на территорию Татарстана мелкого рогатого скота для продажи в дни празднования Курбан-байрама взят государственными ветеринарными инспекторами под особый контроль, заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 12 апреля замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин. Жертвенные животные смогут завести в республику только при прохождении карантинных мероприятий, подчеркнул спикер. Мотыгуллин добавил, празднование еще нескоро, однако «именно в эти дни» начинают завозить баранов.