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Лидером по числу многоквартирных домов оказалось Подмосковье
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Лидером по числу многоквартирных домов оказалось Подмосковье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Самое большое число многоквартирных домов в России построено в Московской области. Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Владимир Мельник во время заседания круглого стола в Мособлдуме, передает РИАМО.
«Московская область является вторым по количеству жителей регионом в Российской Федерации, занимает первое место по количеству многоквартирных домов. Также у нас больше всего ресурсоснабжающих организаций, теплоснабжающих», — сообщил он.
По словам Мельника, в настоящее время в Московской области действуют 944 управляющие компании.
С начала года в Подмосковье отремонтировали более 1,5 тысяч подъездов, работы велись в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».
Всего в 2018 году планируют отремонтировать 30 тысяч подъездов. Помимо этого управляющие компании должны завершить ремонт подъездов из программы 2017 года. Основной объем работ запланирован на второе полугодие.
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